民眾黨反制大罷免　蘇偉碩析黃國昌盤算

醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月12日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨代理主席黃國昌發起“掃除綠衛兵”行動並號召公民站出來反制民進黨“大罷免”。醫師蘇偉碩接受中評社訪問表示，民進黨用大罷免“轉移注意力”，社會氛圍更加“壁壘分明”，蓋過施政弊端與政策失當，民眾黨若不參戰在聲量上可能泡沫化，大環境改變所以須回到主戰場，除鎖定深綠逼綠回防外，也可提前實現在部分縣市藍白合作，也有益清理2024大選傷痕並提早磨合。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



蘇偉碩表示，民進黨現在方式是利用大罷免轉移行政失能，“治國”無能，只要一直選舉，就會“壁壘化”，即壁壘分明，很多訊息被蓋過，無法討論實質政策。罷免是高度政治化，台灣情況是一旦高度政治化，就不可能好好談政策，民生政策、國際情勢通通無法理性討論。



蘇偉碩表示，這對民進黨有一種保護作用，施政弊端或貪腐議題都出不來，因為罷免關注度最高。而且操作抗中反共的意識形態拉到最高，個人私德、錢財不清，在抗中價值之下全都消失，變成枝微末節的事。如果從策略來講，這就是民進黨要達到的目的，要蓋過所有施政弊端與政策失當。



通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告修正電信管理業務規費收費標準，自海外購入配備Wi－Fi、3C、藍牙及遊戲周邊配備等郵寄回台將收取審查費新台幣750元，引發民眾反彈，NCC緊急喊停改成“調整前暫緩收取”。蘇偉碩表示，該事件原本會變成主要議題，但也被蓋過，但後續還會有，譬如電價上漲等民生議題。

