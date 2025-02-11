選罷法覆議失敗　民進黨：在野將受民意制裁

民進黨發言人戴瑋姍。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／“行政院”針對選罷法需附加身分證連署門檻加嚴的修法提出覆議案，11日遭到藍白聯手否決。民進黨發言人戴瑋姍11日表示，在野黨惡修選罷法、惡刪總預算一連串“毀憲亂政”，已經激起台灣人民的憤怒，在野黨無視各地罷免四起的聲浪，一意孤行，如此漠視民意、剝奪人民權利的威權作為，最終將受到民意的反撲與制裁。



戴瑋姍指出，選舉、罷免是“民主國家”賦予人民的“直接民權”。然而，面對人民行使直接民權設下需要附身分證連署門檻，過去黃國昌與多位國民黨“立委”，都曾表達反對立場，認為是阻礙人民行使直接民權，甚至可能造成個資外洩等問題，何以現在的藍白“立委”們卻打臉過去的自己，反其道而行為罷免連署提高門檻？



戴瑋姍進一步表示，可能答案只有一個，就是他們擔心自己被罷免。戴瑋姍說，“行政院”針對選罷法修法所提出覆議的理由之一，就是：“修法直接適用本屆‘立委’，違反‘國民主權’、利益迴避及公平正義”。戴瑋姍又說，藍白“立委”不僅沒有利益迴避，當初強行通過修法，現在更直接否決“行政院”的覆議案，根本擺明就是“不演了！”



戴瑋姍表示，就在覆議案被否決的同時，正好發生由國民黨報復式發起的新北市罷免“立委”蘇巧慧連署提案，有民眾被冒名連署的案例，國民黨發起的報復罷免提案被自己的修法打臉，這是何等的諷刺？



戴瑋姍強調，賴清德10日才召集完五院院際協調會商“國政”，為當前“國內外”局勢面對的挑戰、以及朝野協調平台跨出善意的第一步，並且獲得社會一致肯定。當大家都期盼和解的橄欖枝，送到“國會”時能獲得善意的回應時，藍白多數主導的“國會”，又再次讓大家的期盼落了空。



戴瑋姍呼籲，希望藍白能好好審視當今的民意，勿再錯判情勢，不僅會害了自己，更會讓台灣繼續內耗，阻礙“國家”進步。