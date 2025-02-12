鈕則勳析賴清德四大策略　韓國瑜有風險

台灣中國文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電（記者 鄭羿菲）賴清德10日邀“五院院長”入府會商，進行院際協調。台灣中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問分析，賴清德先射箭再畫靶，對解決實際朝野紛爭沒什麼幫助。反而有四大策略考量：轉移世界各國都在應對特朗普2.0，台灣卻在搞大罷免的焦點、搶回大罷免主導權、合圍中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、挑動藍營2個太陽的裂痕。



如何看待韓國瑜在院際協調上的表現？鈕則勳認為，韓國瑜是帶著滿滿誠意要去解決總預算、大罷免的問題，希望能在朝野衝突中踩煞車，某種程度上與賴清德、“行政院長”卓榮泰形成對比，形象上當然有所加分，但這也等於韓國瑜主動跳進綠營的局裡，若韓國瑜後續處理不慎，反而會傷到自己的威望，甚至自己落得在藍軍內裡外不是人，變成有功無賞、打破要賠的困境。



鈕則勳表示，韓國瑜對於大罷免的喊話，從賴清德的回應看起來不會有效果，即便拋出以追加減預算解套，但“行政院”已表態堅持提覆議，現在賴清德、卓榮泰都在敲碗等韓國瑜處理這個燙手山芋，甚至即便韓國瑜喬好總預算，綠營還是繼續搞大罷免，韓國瑜後續應對不可不慎。



賴清德日前邀“五院院長”入府會商，進行院際協調。潘孟安在會後記者會中揭示結論，包含三項共同目標：第一、“五院”將建立更密切的溝通平台與合作機制。第二、政黨可以競爭，“國家”不能犧牲。對外，我們必須以“國防”、外交為重中之重，“五院”必須合作。第三、朝野可以競爭，國民不能犧牲。對內，必須以經濟、民生為優先中的優先，“五院”必須合作。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目。現為台灣中國文化大學廣告系專任教授，也是政治觀察家。

