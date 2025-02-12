單厚之：院際協調沒解決問題對賴清德有傷

單厚之接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月12日電（記者 黃筱筠）賴清德10日邀集“五院院長”進行院際協調，資深媒體人單厚之接受中評社訪問表示，賴邀集“五院”會商並沒有化解朝野僵局作用，院際調解權不是這樣用。府方還說是史上首度“五院”院際協調，“吹牛吹過頭”，過去就發生過只是沒有大張旗鼓。“把“五院院長”叫來有點兒戲，將來這個平台要繼續嗎？”如果無法解決問題只是過場，對賴清德領導能力有傷，會形成沒有能力解決問題的形象。



單厚之表示，從要開這個會的時候就知道是大拜拜，院際調解接下來要看解決什麼問題，難道賴清德想要每隔一段時間都要開嗎？韓國瑜怎麼可能每次都配合，韓國瑜是可以拒絕，可以不用去，這次會商是大家要找台階下，但賴應該要有誠意，賴要先提出有折衷方案，才能讓大家談，但從這次會商過程來看，賴根本沒有要退讓，浪費了一次化解僵局的機會。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



賴清德找“立法院長”韓國瑜等進行“五院院長”會商，主要是什麼用意，想要化解朝野僵局？單厚之認為，沒有化解朝野僵局的作用，院際調解權也不是這樣用，是兩院或是三院之間有問題，“總統”主持院際調解問題，一下子找“五院”要幹嘛？找不相干的人來，怎麼解決問題。府方還說“史上第一次”，“吹牛吹過頭”，過去只是沒有人拿出來大張旗鼓這樣做。



他也說，把這個事情拿到檯面上處理，“是要讓某一院難看”，但院際調解權不是這樣用，賴清德想要做什麼？有人說這對韓國瑜是五打一，也不完全是。重點是到底要談什麼？各院的幕僚要準備資料，幕僚都沒有去，那是要談什麼。甚至也沒有議程，這根本沒有要解決問題，是各言爾志。



單厚之表示，府方說要要成為一個團結的平台，會後也提出三點結論，但這三點結論放在任何時地都會通，府方並邀長“五院院長”會商不是在解決問題，各院也只是丟出來自己問題，幾乎都是針對“立法院”，這場“五院”院際協調算是一事無成。