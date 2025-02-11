台官方定調　新法公布前提出罷免適用舊法

中選會。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／全台掀起罷免潮，“中選會”截至10日下午5點，共收47件罷免案，其中44案為“立委”罷免案。“立法院”11日否決“行政院”針對《公職人員選舉罷免法》修法所提覆議案，“中選會”晚間表示，法律修正施行前已向選委會提出罷免案，仍適用修正前規定。



“立法院”11日否決“行政院”針對選罷法修法所提覆議案，中國國民黨籍“立委”翁曉玲主張，既然新法已即將公布了，在第二階段要正式開始進行連署的時候，應該就要附上身分證影本，意即適用加嚴的法律。



“中選會”晚間透過文字表示，選罷法第131條規定在修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出罷免案，仍適用修正前規定。因此，罷免提議適用舊法者，隨後連署、投開票等各階段也適用舊法；反之，罷免提議送件適用新法者，連署、投開票等各階段都適用新法。



“中選會”說，有關選罷法就提議簽署罷免提議書時點為表意自由，並不是屬選務機關能干涉的範疇，這是法律主管機關“內政部”見解，也是過往司法實務見解。



“中選會”指出，依公職選罷法第75條第1項規定，公職人員就職未滿1年者，不得罷免。因此提議人之領銜人應於公職人員就職滿1年後，才能檢附罷免提議書等資料向選委會提出罷免案。至於提議人名冊連署期間，法律無明定，也沒有列為應刪除事由，當然沒有另行限制必要。



“中選會”認為，不僅如此，台北高等行政法院針對前高雄市長市長韓國瑜罷免案裁定，選罷法第75條第1項但書所稱“不得罷免”是指公職人員就職未滿1年，不得提出罷免案，罷免案提出前認同罷免而形成共同意識所進行的提議活動，本質上是一種意見表達方式，是言論自由等基本權的體現，應受“憲法”保障。