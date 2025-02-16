劉大年：特朗普最終目標 企業全面回流美國

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月16日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普上任後啟動關稅2.0措施，國際高度關注後續效應。中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年向中評社分析，特朗普所有關稅動作的最終核心目標，讓企業全面回流到美國，近日日本首相石破茂訪美時宣布對美投資將投入1兆美元，就是投其所好，抓到特朗普模式。



劉大年認為，後續其他國家，甚至是台灣也必須掌握特朗普模式，也就是想要利用美國市場，那就必須來美國生產，用美國的人，用美國的材料，讓特朗普能證明在他的執政下，企業都回流美國。



至於以台灣半導體以台積電為首的產業接下來也可能將被特朗普針對加徵關稅，劉大年說，特朗普的個性是課徵關稅之外，他也不排斥談判，所以台灣政府必須協助產業和美方遊說，讓特朗普知道台灣的半導體和美國的科技業是互補作用，關稅加下去，倒楣的會是美國企業，讓特朗普知道，台灣的半導體產業和一般消費產品不同性質，這是關鍵重點。



劉大年主要研究領域為國際貿易投資、區域經濟整合與產業經濟。曾參與協助台灣加入世界貿易組織（WTO）、參與APEC活動以及台灣雙邊自由貿易協定FTA之建構，包括2010年ECFA、2013年台紐FTA及台灣－新加坡FTA，為歷屆政府參與區域經濟整合的重要幕僚。也曾在2015年參加世界貿易組織第10屆部長會議，促成台灣順利加入資訊科技擴大協定（ITA）。

