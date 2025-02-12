結束朝野恩怨唯一辦法　黃揚明：罷免失敗

黃揚明。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／賴清德10日邀集“五院院長”進行院際協調，用“菩薩畏因，眾生畏果”來回應大罷免問題。媒體人黃揚明11日在政論節目表示，賴清德再次展現濫權，把五院都當成下屬的真面目，要結束朝野恩怨，唯一辦法就是“所有罷免全部失敗”，執政黨交出柯建銘、卓榮泰的人頭，在野黨也要知道未來半年的選戰只要有破口，就會被全部毀滅。



黃揚明11日在政論節目《新聞大爆卦》表示，賴清德想當好人但還要大罷免，若說賴在五院會商訂下底線，希望在野黨怎麼做就能社會和諧，但問題是沒人說了算，除非有朝野高峰會，賴清德跟在野黨主席白紙黑字寫下藍綠全面退出罷免、總預算重新審查，違反就辭去“總統”職務。



黃揚明說，問題在於賴清德是有權無責的“總統”、濫用“總統”職權，院際協調權的法源有寫明“除‘憲法’另有規定外”，意思是五院各自行使“憲法”職權時，就不關賴清德的事，但賴召開五院國政會商就代表五院他都要管、把五院當下屬，展現賴清德濫權的真面目，不尊重民意機關。



黃揚明認為，要結束這些朝野的恩恩怨怨，唯一的辦法是“所有罷免全部失敗”，要求執政黨交出人頭，柯建銘辭去“立委”、卓榮泰“內閣”總辭，雖然賴清德能切割，但大家知道罷免背後就是賴清德。



黃揚明也提醒，接下來半年行政部門可能全面擺爛，用“因為藍白砍預算……”造樣造句，對在野黨來說，這半年就是選戰，退無可退，只要有一個破口，2028年國民黨、民眾黨都會一起被毀滅。