黃珊珊缺席選罷法覆議遭砲轟　黃國昌緩頰

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊、林憶君昨天在“立法院”表決選罷法覆議案時並未現身“立法院”，而黃珊珊已有兩次在投票表決時出紕漏，讓小草批評聲浪灌爆臉書。民眾黨代理主席黃國昌12日表示，黃珊珊去美國了，不是故意缺席投票，我們有確定相關議案時程。



媒體追問，民眾黨團總召柯建銘預言，接下來藍白會出現大逃亡潮，黃國昌說，民進黨這種見縫插針的動作從去年2月至今從未停過，也沒成功過，講這些話只顯示自己毫無長進。



“立法院”在去年12月下旬表決“考試院”人事同意權案投票時，民眾黨“立法院”黨團決議，對“考試委員”被提名人柯麗鈴、伊萬.納威投下不同意票，但黃珊珊投票時在柯麗鈴欄位，“同意”及“不同意”均蓋下去，變成廢票。事後，民眾黨團決議罰款新台幣5萬元、暫停出席黨團會議2個月。此次，“立法院”表決選罷法覆議案，黃珊珊缺席，遭小草嗆聲“白皮綠骨太明顯了”。



台灣民眾黨代理主席黃國昌12日上午接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。



黃國昌表示，黃珊珊去美國了，事前就有請假，黃珊珊、林憶君不是故意不來，是人不在台灣，我們有確定談話會、覆議案大概會在什麼時候處理。