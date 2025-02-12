台超徵5283億　藍黨團：全民普發1萬元

國民黨團召開“稅收超徵創新高，還錢於民發現金”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月12日電（記者 楊騰凱）針對台灣去年稅收超徵新台幣5283億元，中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，要求本會期內向全民普發一萬元，共享經濟成長的果實。國民黨團書記長王鴻薇表示，普發一萬元僅需花費2300億元。不到超徵稅收金額的一半，此案將是本會期國民黨團重大民生提案。



國民黨團今日召開“稅收超徵創新高，還錢於民發現金”記者會，由黨團書記長王鴻薇主持，首席副書記長羅智強、“立委”張智倫出席。



“財政部”日前公布去年稅收成果，去年稅收3.7兆元創下新高，同時超徵5283億元，超徵數字創下歷史新高。



王鴻薇表示，此次超徵金額非常龐大，所以今天記者會最主要的訴求，就是稅收創新高，全民普發現金一萬元。因為歲收超徵，事實上是全民經濟成果，全民應該共享這個成果，啟動“還錢於民2.0”，全民普發現金一萬元。



王鴻薇指出，2021年到2024年共超徵高達1.8兆元，過程中不論前“行政院長”蘇貞昌時期發的三倍券、五倍券，以及2023年在野黨要求的普發現金6000元，這三項措施總共花了3000億元，整體發放金額都遠遠不如歲收超徵的金額。



王鴻薇透露，昨天國民黨團總召傅崐萁指示，這會期就應該還錢於民，每人普發一萬元，此案將作為本會期國民黨重大民生提案之一。每人普發一萬元，不過就花2300億元。去年稅收超徵5000多億元，還不到超徵額的一半，還是有很多稅收可以用於其他需求。



羅智強認為，如今物價漲翻天，人民房租付不起，政府超有錢，人民苦不堪言。稅收超徵5000多億元，就應該還錢於民，分享經濟成長的果實，蛇年大家過好年。



會計師出身的張智倫表示，稅收都來自納稅錢，稅收超徵會造成物價高漲。因為稅收超徵來源不少是營業所得稅，營業所得稅超徵的金額勢必會轉嫁到物價上。大家覺得自己這幾年過得好嗎？地方上的婆婆媽媽都抱怨，現在1000元台幣去市場根本買不了什麼東西。