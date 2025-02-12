黃國昌號召反罷免　報名志工已逾800人

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月12日電（記者 鄭羿菲）綠營掀起“大罷免”，台灣民眾黨代理主席黃國昌也吹起“掃除綠衛兵”反罷免號角，黃國昌6日曾表示台北市已有400名志工報名，經過6天後，截至11日中午志工人數已翻倍，報名志工已來到800人。



黃國昌12日接受媒體訪問表示，明天晚上就會有第一場志工培訓。長期跟著他的志工在處理這些報名名單時，人數真的太多，還要過濾掉一些來亂的，或民進黨派來要搞滲透的，這2天非常辛苦，今天我們會把報名成功的通知信寄出去，明天晚上進行第一場志工培訓。



全台各地民團自3日起陸續赴“中選會”遞交第一階段罷免提議書。“中選會”說明，累計迄10日下午5時為止，“中選會”目前收到的罷免案送件數為47案，其中44案為“立委”罷免案（綠委吳沛憶罷免案有2案），1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。



台灣民眾黨代理主席黃國昌12日上午接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，會後也接受媒體訪問。



王淺秋問及大罷免相關議題時，黃國昌表示，他過去呼籲賴清德以台灣為念做點正事，明明是民進黨在搞大罷免，現在卻裝得一副不關民進黨的事，推給公民團體。明眼人都知道，大罷免就是賴清德想要一統江湖，附和民進黨“立法院”黨團總召柯建銘想當“立法院長”的動作，賴清德每天還派子弟兵、綠委林俊憲與吳思瑤冷嘲熱諷。



黃國昌強調，他無法容忍民進黨打著民主的旗號反民主、搞威權，大罷免就是民進黨在“國會”選輸了要翻桌。他以前當學者時，也深度參與公民運動，全台憤怒的公民想做些事情，他能做的就是傾囊相授。



黃國昌說，到現在為止，反罷免活動都是他個人發動，民眾黨還沒用黨的社群平台發動，但到昨天中午，台北市報名志工的自主公民就有800人，第一階段鎖定台北市，接下來要做什麼事情，就看這些公民，他就只是告訴這些人，可以怎麼做。



黃國昌再度點名綠委吳思瑤整天在“立法院”造謠、潑糞完就跑，沒有好好履行“立委”職責、綠委鍾佳濱更是兩度對在野黨女性“立委”進行類似性暴力的攻擊，跨越人類文明底線，他強調，屏東也一定會去做。



王淺秋問及，怎麼看待民進黨籍“立委”王義川？黃國昌諷道，王義川除了耍寶還有什麼功能？在議事攻防上，民進黨多一個少一個有差嗎？若民進黨覺得王義川是天降神兵，那就請民進黨團邀請王義川擔任總召，相信在天兵領導下，議事攻防會很神勇。民進黨在2024大選為了衝刺政黨票，吹牛吹得天花亂墜，現在發現是一場幻影破滅。