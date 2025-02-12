陳昭姿陳椒華續追台南爐碴案　要賴清德負責

左起，台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧、白委陳昭姿及前時代力量黨主席陳椒華。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月12日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿與前時代力黨黨主席、監督施政聯盟召集人陳椒華12日召開記者會，痛批台南市政府與“環境部”對學甲地區非法掩埋爐碴案放水，至今仍有逾28萬噸未清理，且涉案人郭再欽未被正式要求提出清運計劃。兩人痛批台南市長黃偉哲涉嫌圖利與放水，並呼籲案發時任台南市長的賴清德對此案負責。



民眾黨籍“立委”陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華今天共同召開“學甲濫倒爐碴迄今逾28萬噸未清，黃偉哲市長涉嫌圖利護航，放任郭再欽遲遲未提清理計劃書”記者會，台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧出席。



陳昭姿表示，學甲居民多次陳情，郭再欽非法掩埋爐碴案已被法院認證，獲利高達21億元，但台南市環保局竟未依法要求他提出清運計劃，反而發函給他的下包林富順，明顯放水。她質疑：“不敢發函是有壓力，還是根本不准發？”



陳昭姿進一步批評“環境部長”期不作為，任由污染問題持續惡化，並痛斥市府與“中央”至今仍未對此案有所行動，要求負責官員立即說明為何不依法處理，並釐清是否涉及政商勾結。



陳椒華指出，該案已持續超過10年，至今仍有28萬噸爐碴未清，影響地下水與土壤安全。她痛批台南市政府2022年竟要求林富順清運，而非主要犯罪人郭再欽，形同護航。



此外，陳椒華質疑2016年台南市府明知爐碴掩埋問題，卻仍發建照，導致如今政府以“已有建物”為由推諉不清除。她要求現任市長黃偉哲與時任市長的賴清德對此案負責，徹查官員是否涉及圖利。



兩位共同要求，台南市政府應立即要求郭再欽提出清運計劃，並調查是否有官員放水或圖利行為。她們強調，此案不僅影響學甲居民，更是全台灣的恥辱，政府應負起責任，儘速解決問題。