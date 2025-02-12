張智倫：台官方應把台積電先進製程留在台灣

藍委張智倫受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月12日電（記者 楊騰凱）外傳美國總統特朗普可能對台積電晶片課徵100%的關稅，台“經濟部次長”江文若11日赴華府溝通。中國國民黨籍“立委”張智倫受訪表示，特朗普已對加拿大、墨西哥、中國提高關稅打響關稅戰，去年“經濟部”對台積電先進製程是否被要求赴美還一派輕鬆，現在輕鬆不起來了，現在必須要想辦法把台積電最精密的製程留在台灣



市場傳言美國可能對台灣製造的半導體產品徵收關稅，台積電董事會12日將首次在美國召開，台“經濟部”主掌貿易業務的次長江文若11日率隊赴華府與特朗普政府溝通。



張智倫為美國費爾里·狄金生大學會計碩士，曾於美國擔任會計師。張智倫父親為前國民黨籍“立委”張慶忠。



張智倫表示，特朗普上台以來，第一件事情就是發動關稅戰，包括對美國鄰國加拿大、墨西哥都課徵10%到15%的關稅，當然他的目的是要達到政治協商空間，例如對加墨的邊境毒品管制以及非法移民問題，加拿大與墨西哥都同意協商，特朗普才將加稅暫緩30天。



張智倫表示，台灣一年對美國貿易順差超過600億美元，其中重中之重就是我們的半導體產品。特朗普揚言要對台積電晶片課徵100%的關稅，所以大家可以看到，“經濟部次長”江文若已經到華府去進行溝通協商，甚至台積電此次也移師美國召開董事會。



張智倫指出，台積電對台灣整體經濟以及股市的影響都非常深遠，我們當然希望“經濟部”派官員去美國溝通，以及台積電移師美國召開董事會，最後可以帶回來一些讓台美可以妥善溝通的空間，這點我們是樂見的。



張智倫表示，畢竟我們也擔心，在特朗普揚言對台積電晶片課徵100%關稅後，台積電先進製程會不會被要求要前往美國？我們還是希望台積電最精密的製程還是要留在台灣。



張智倫指出，“立委”們也不斷詢問“經濟部”，台積電先進製程能否留在台灣，“經濟部長”郭智輝去年的態度還是一派輕鬆，可是當現在特朗普正式上台，並且對加拿大、墨西哥以及中國大陸祭出高關稅後，郭智輝已經沒辦法像去年那樣一派輕鬆，必須要想辦法把台積電最精密的製程留在台灣。