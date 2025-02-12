賴士葆：賴清德神預言影片宣告罷免全面開戰

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月12日電(記者 俞敦平)賴清德在民進黨中常會上播放“威廉(賴清德英文名)神預言”影片，內容批評中國國民黨親中，被推測為這是對綠營發動的大罷免行動的表態。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今受訪時痛批賴清德煽動對立，形同對在野黨“開戰”，並強調國民黨將全面迎戰。此外，他也回應親綠YouTuber八炯與歌手“閩南狼”闖入國民黨黨部申請入黨遭反擊一事，質疑他們的立場矛盾，喊打喊殺又不願意當兵，嘲諷其只是“靠嘴巴反共”。



賴清德在民進黨中常會上突然播放網友過去剪輯的“威廉神預言”影片，內容批評藍營親中，讓外界猜測是否間接表態支持罷免行動。儘管他未直接回應罷免議題，但在中小企業新春團拜上再次強調團結，顯示朝野對立加劇，藍綠皆面臨罷免危機。



對此，賴士葆強烈抨擊，直指此舉已正式向在野黨“開戰”，更批評賴清德帶頭激化對立，導致內政空轉。



賴士葆表示，賴清德應該保持高度，而非整天只想著政治鬥爭。他痛批，“這支影片等於是大罷免的kick-off（開球），他不直接表態，卻用影片來極盡醜化國民黨，目的就是挑起對立，為罷免行動製造正當性。”



賴士葆進一步指出，“行政院長”卓榮泰近期連續三次提覆議案，形同否決‘立法院’決議，這顯示賴清德背後的操控意圖。他批評，“卓榮泰三次覆議，這在過去根本不可能，這就是賴清德在指使，要和‘立法院’絕不妥協、絕不溝通、絕不協調，就是為了讓這場政治鬥爭繼續升溫！”



此外，賴士葆提到“立法院長”韓國瑜日前在“立法院”已提出解決方案，願意讓行政部門追加預算，但“賴政府”卻執意推動覆議案，根本不願溝通。“他們就是故意要讓‘立法院’否決，然後對外宣傳‘藍白欺負我’，說這個沒錢、那個沒錢，目的是為罷免行動累積政治資本。”賴士葆認為，賴清德的行動已是全面向在野黨開戰，因此國民黨也將“以戰止戰，全面迎戰”。



除了大罷免議題，近期親綠YouTuber八炯與歌手“閩南狼”陳柏源再度闖入國民黨中央黨部申請入黨，結果遭國民黨以軍方志願表反擊，場面引發熱議。



對此，賴士葆表示，許多高喊“抗中保台”的人，實際上卻沒有服兵役，這點令人質疑。他酸說，“現在檯面上有多少人每天說愛台灣、抗中保台，但真正去當兵的有多少？這些人如果真的愛台灣，萬一兩岸開戰了，應該勇敢站出來，而不是只會拿‘愛台灣’來當政治工具。”