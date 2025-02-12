廖先翔：特朗普徵超重關稅目給台積電壓力

藍委廖先翔受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）台積電董事會12日首次在美國登場，由於美國總統特朗普上任後強調將對台半導體加徵關稅，各界關注台積電如何因應，以及是否加快或擴大在美投資的步伐。對此，中國國民黨籍“立委”廖先翔今天向中評社表示，很明確關稅就是特朗普打頭陣的武器，目的是要你跟他談判。



廖先翔說，他不相信美國最終會想要針對台積電的晶片課徵超重的關稅，因為台積電先進製程的晶片，在市場上其實沒有替代品，這樣做增加的成本，會百分百轉嫁到美國需要台積電晶片的企業和消費者身上，這對美國沒有任何好處，所以特朗普背後目的當然是要給台積電壓力，將更高階的晶片製程盡快轉移到美國生產。



廖先翔是元智大學電機工程學系畢業、政治大學行政管理碩士，原為新北市議員，2024年參選新北市第12選區“立委”，以50.8%的得票率擊退民進黨賴品妤的45%，成功中斷賴品妤的連任之路。



特朗普上任後接連祭出關稅措施，並表示將對台灣生產的半導體產品徵收100%關稅，外界認為特朗普鎖定對象是台積電，使得台積電這次在美國舉辦的董事會格外受到關注。



廖先翔今天接受中評社訪問時對此表示，台積電不是被第一個被特朗普拿出來開刀的對象，日前包括加拿大和墨西哥等美國過去重要合作夥伴，都被特朗普鎖定為關稅課徵的對象，所以很明確，關稅只是特朗普的武器，實際上他並不會想要增加關稅或者是增加幅度太大，因為最直接受到影響的是美國本身的通貨膨脹問題。