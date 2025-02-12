蔡壁如質疑政治獻金案　黃國昌：柯被關封口

民眾黨代理主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席補選將於15日線上投票，但民眾黨主席補選候選人蔡壁如發文質疑，政治獻金案核心成員（指白委黃珊珊）始終無法出具檢討報告。民眾黨代理主席黃國昌12日不忍了，他撂重話說，最有資格檢討這件事的前主席柯文哲，正被關在台北看守所封口，是不會判斷什麼事孰輕孰重嗎？此刻講這種事，到底有什麼幫助？



黃國昌也透露，去年12月到今年1月間，申請加入民眾黨的有約1.5萬人，但這些新入黨員因不符合需入黨4個月才能投票的規定，都沒有投票權。



至於是否參選2026新北市長毫無懸念？黃國昌說，這樣講還太早，不要太早掀自己的底牌，有機會他一定會開拓戰場。



蔡壁如前天在臉書發文砲轟，政治獻金延燒至今超過半年，為什麼核心成員們卻始終無法出具一份檢討報告？她認為，對支持者毀棄自己的承諾，不只領導團隊應該感到慚愧，更會讓支持者羞愧。她更說，現在民眾黨的領導團隊害怕蔡壁如重返中央，是因為怕她執行柯文哲的SOP，要求團隊確實交出檢討報告，這樣就會有許多既得利益者的弊端被攤在陽光下。



台灣民眾黨代理主席黃國昌12日上午接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。



黃國昌表示，民眾黨主席補選的政見發表會，就是把自己的想法、民眾黨未來要扮演的角色，負責任地向台灣公民報告清楚，他沒有針對補選有任何公開活動，因為對民眾黨來說，現階段最重要的是大家堅守工作崗位把工作做好，不要辜負選民、支持者的期待，他就是平常心。



王淺秋追問，怎麼看蔡壁如質疑時任柯文哲競選總幹事的黃珊珊、民眾黨中央，至今沒有提出檢討報告？黃國昌說，去年夏天柯文哲帶著民眾黨公職召開記者會，一肩扛起責任向台灣社會道歉、還因此請假黨主席3個月，他作為黨公職沒有迴避的空間，就是站在旁邊陪柯文哲向社會道歉，第二天民眾黨就被檢調搜索、柯文哲就被帶走，這是他很多心痛的起源。