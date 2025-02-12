特朗普批風電垃圾　彭啟明：再生能源是趨勢

台“環境部長”彭啟明接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月12日電（記者 張穎齊）台灣大力推動離岸風力發電，美國總統特朗普卻稱風力發電就像垃圾，任內不准興建新風場。台“環境部長”彭啟明向中評社表示，陸域風機的影響的確要小心，但離岸風電對生態影響較小，特朗普雖這樣說，但再生能源仍是最有效減碳的國際趨勢，台灣的離岸風電再生能源政策大方向不會改變。



彭啟明12日上午赴台大醫院國際會議中心出席2025永續長新春議合茶會，會後接受中評社訪問。



針對特朗普退出巴黎氣候協定，認為氣候變遷是騙局，並稱風電像垃圾，“經濟部長”郭智輝仍維持推動風電，“環境部”看法？



彭啟明表示，陸域風機對居民家庭生活及環境景觀的壓力大，的確要特別注意小心，因此“環境部”有縝密的環評審查，其實最近就有一個陸域風機的案件環評初審，即不建議開發，面對陸域風機的環評，仍是大挑戰。



彭啟明說，但至於離岸風機部分，對生態影響較小，近期他參加英國代表處辦的一場活動，也在討論能否處理好風電的議題。特朗普雖說這樣的話，但其實現在的國際趨勢仍認為再生能源是最有效減碳的方式，對大自然比較不會有太大衝擊，這是未來趨勢，因此台灣的離岸風電大方向政策還不會改變，且風電是本地置產，不用特別對外進口能源，安全性高。



他也提到碳排減量，在碳排的總量管制會更嚴格，現在比如台積電也有參加與歐盟、日本的總量碳排交易，他也希望台灣能引入亞洲、韓國等地碳排交易制度，今年會開始研議，在國際碳權方面，持續與企業合作。他預計下半年會推動相關法令的修改與研議，積極調整，他會持續關注日本碳排交易發展，讓碳排市場打開，而碳排交易的價格則由市場機制去決定。