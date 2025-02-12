稅收超徵普發一萬？吳思瑤：應軍事投資等

民進黨團幹事長吳思瑤指出，新台幣5283億元稅收不是只來自“中央”，還包括地方。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月12日電（記者 黃筱筠）針對台灣去年稅收超徵新台幣5283億元，中國國民黨籍“立法院”黨團要求本會期內向全民普發1萬元，共享經濟成長的果實。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應表示，事實查核中心已經針對這樣數字進行查核，是錯誤的。5283億元稅收不是衹有來自“中央”，還包括地方，扣除掉舉債、指定用途、還債等過往會剩下約1百多億元。她認為，要讓全民共享應會用在軍公教加薪與強化“國防”投資等用途。



此外，吳思瑤被罷免團體列為頭號綠委罷免人物，近日遭人爆料，利用民進黨青年部政治課，把學生會列在政治線下組織，和樁腳黨員放在同一區，被質疑政黨進入校園。對此，吳思瑤反駁說，這就是看到黑影就開槍、斷章取義。她在非常多青年論壇上分享，作為政治工作者要想方設法，在社會各議題、跨界、跨年齡等都有合作。誰說教育委員會“立委”，關心教育議題不能跟學生合作嗎？不必然是有色眼鏡想像的政治，政治無所不在，可以讓生活更進步。



民進黨團今日召開輿情回應記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜接受媒體聯訪。



國民黨團上午召開記者會，要求超徵的稅收普發現金1萬元，還錢於民，民進黨團是否覺得可行？吳思瑤指出，事實查核中心已經對這樣數字打叉，稅收成長都說是“中央”超收，這是錯的。5283億元數字，還包括地方政府。國民黨認為超收就是政府放在口袋，這是錯的，還要經過決算。有很多指定用途，不能用試算就當成結論，還認為是政府放在口袋的錢。民進黨就用事實查核中心的查核結果闢謠，先讓國民黨瞭解。



吳思瑤說道，根據國民黨提到稅收超徵5283億元，“中央”是3757億元，來自地方有803億元，指定用途包括：健康福利捐、撥入長照基金等是724億元，加上原舉債1571億元也未舉債，又多還債208億元。因此國民黨所說的5千多億，絕不是都屬於“中央政府”的稅收，這是全民拼經濟有成，經濟發展紅利全民要共享。