質疑藍連署作假　賴士葆酸綠委態度矛盾

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月12日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪時，面對民進黨“立委”對藍營送出的罷免連署真假的質疑。他強調國民黨推動選罷法修正，是為了確保連署的真實性，避免虛假連署。他酸民進黨一方面質疑罷免連署造假，另一方面卻反對選罷法修正案對附身分證影本的規定，態度矛盾。他認為此修法將有助於政治穩定，避免未來台灣遭到無止盡的罷免戰拖累。



近期，藍營反擊綠營發動的大罷免，也針對多位綠委提出罷免，然而，不少被提出罷免的綠委對於這些罷免連署的合法性提出質疑。例如，民進黨“立委”蘇巧慧指出，有支持者未參與罷免連署，卻收到選委會寄來的查詢單。該支持者表示，唯一可能的原因是他曾是國民黨黨員。



對此，賴士葆強調，國民黨團推動的選罷法修正案，正是為了確保連署的真實性，避免爭議不斷。他表示，修法後，未來罷免連署將要求附上身分證影本，這樣才能有效杜絕虛假連署、死人連署等問題。



賴士葆批評民進黨在罷免問題上的態度矛盾。他指出，民進黨一方面指控罷免連署可能作假，另一方面卻反對要求附身分證影本的規定，理由是查核麻煩。他質疑，“身分證是私密的東西，貼在那裡就能確保真實性，怎麼會查核麻煩？”他認為，現行制度下，罷免連署人只要寫上名字，卻沒有明確機制查核其真實性，這才是漏洞。



此外，賴士葆也警告，民進黨現在發動大規模罷免，開創了“惡例”，未來恐讓台灣政局陷入惡性循環。他認為，未來無論哪個黨執政，如果“國會”未能取得多數，反對黨就可能不斷發動罷免戰，造成政治動盪，導致“立委”的心思被罷免案牽制，影響施政。他表示，這次修法並非針對目前的罷免案，因為現行罷免案仍適用舊法，而是為了確保未來政治的穩定，讓台灣免於無止盡的政治內耗。



最後，賴士葆強調，國民黨推動修法是為了“做好事”，確保選舉與罷免的公平性，避免虛假連署問題，同時維護政局穩定。他表示，國民黨會將修法案送交“總統府”，“總統府”需在10日內公告，生效後罷免連署將必須附上身分證影本，以杜絕造假疑慮，減少政治紛擾。