高雄21日停水55小時被罵翻　陳其邁道歉

民進黨籍高雄市長陳其邁受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月12日電（記者 蔣繼平）高雄市21日將大規模停水55小時，共計48.7萬戶受影響，引發民怨。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁今天受訪時表示，“一天沒水，民眾會很痛苦”，市府已向“經濟部”、台灣自來水公司協調儘量縮小停水範圍、時間，對於造成民眾不便表達抱歉。



自來水公司第七區管理處公告，因竹寮站前2200mm單噴孔錐形閥操作異常，將於21日晚間11時起進行更換工程，停水至24日6時，影響阿蓮、橋頭、楠梓、仁武、鳳山等地區，並波及產業園區。大規模停水55小時，共計48.7萬戶受影響。



陳其邁今天受訪回應，此事影響甚巨，他有與“經濟部”水公司協商，希望縮短停水時間。至於以後管線維修，應該要擬年度計劃，讓民眾提早有所準備，因停水造成民眾的不便，向大家致歉。部分地區停水時間將縮短至42小時，並視情況加派水車。



中國國民黨籍高雄市黨部主委藍委柯志恩也在臉書表示自己接獲不少民眾陳情，擔心假日無法營業，許多鄉親反映為何需要停水這麼久。柯志恩盼相關單位要提前作好配套措施，減輕對民眾日常生活影響，將持續關心後續供水情況。



今天是元宵節，民進黨籍高雄市長陳其邁今天前往鳳山區兒童早期療育發展中心，與慢飛天使兒童共同慶元宵，現場也準備揉湯圓、搖元宵與幼童互動，場面溫馨愉快。爭取民進黨市長初選的綠委林岱樺、許智傑也到場陪同。