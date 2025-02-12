台中客庄新丁粄節　藍綠市長選將搶客票

“立委”楊瓊瓔（左起）、“立法院副院長”江啟臣、“客委會副主委”范佐銘、“立委”何欣純等人出席台中新丁粄節開幕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月12日電（記者 方敬為）台中市東勢區客家庄元宵盛會“新丁粄節”今天開幕，藍綠可能參選2026台中市長的人選都來了！包括國民黨籍“立法院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔、綠委何欣純等人都出席，爭取客家族群支持的意味濃厚。



台中市客家族群約49萬3千人，是市長選將兵家必爭之地，客家人多集中在豐原、石岡、新社、東勢、和平等區，是江啟臣的本命區，何欣純、楊瓊瓔與客家族群接觸較少，必得把握與客家鄉親互動的機會。



2025台中東勢新丁粄節12、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇盛大登場，活動以“120斤大粄”脫模，揭開序幕，包括“立法院副院長”江啟臣、“客委會”副主委范佐銘、“立委”何欣純、楊瓊瓔、台中市政府副秘書長張大春、市府客家事務委員會主委江俊龍等局處首長、地方民代里長共襄盛舉。



東勢新丁粄節是台中客家庄每年元宵節的文化盛會，早期台灣農業社會家中“添丁”是家族大事，要跟祖先及上蒼報告並乞求小孩平安，客家人會在元宵節以糯米製作“新丁粄”一個個堆疊起來敬拜天地，感謝老天並乞求小孩能健康長大，敬神後新丁粄會分送給親朋好友分享添丁的喜悅。同時也有吃新丁粄助求子的傳說，想要男丁就吃“龜粄”、想要女兒就吃“桃粄”，有“好孕”、“好運”的意義。



東勢為江啟臣的選區，每年新丁粄節開幕都會親自參加，今年較為特殊的包括何欣純、楊瓊瓔等人跨選區出席活動，引發關注，由於3人都是台中市長潛在人選，有同場較勁的意味。