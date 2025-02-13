陸踩線團受阻　台旅行公會：不能一直餓肚子

旅行公會全聯會理事長吳盈良。（中評社 資料照） 中評社高雄2月13日電（記者 蔣繼平）福建與上海觀光踩線團申請來台未獲陸委會批准，台灣觀光業者期待落空。正為此南北往返奔波的旅行公會全聯會理事長吳盈良接受中評社訪問表示，政府單位應給一個說法與做法，不然業者一直在期待，總不能一直餓肚子，將會再度召集六都一省旅行公會代表拜會觀光署，要求更積極的作法、有效打破僵局，這對全台觀光產業都是正面，也有助兩岸正面性發展，不該有政策性阻擋。



吳盈良是捷利綜合旅行社董事長，曾任高雄市旅行商業同業公會理事長。旅行商業同業公會全聯會去年底改選理監事，由吳盈良當選新任理事長。



大陸日前宣布將恢復福建、上海團客赴台旅遊，兩岸旅遊業者為此申請2月10日旅遊踩線團來台，台觀光署以“宜經觀光小兩會討論再進行”為由送回，踩線團破冰卡關無法成行，最後破局。



吳盈良表示，這幾天會再與觀光署聯絡，並召集六都一省的旅行公會理事長前往拜會，請台方這邊要有積極釋出善意的動作，希望台旅會要有積極的部分，當然已有部分細節與想法，這部分等溝通完再對外說明，直接在媒體放話恐怕好事變壞事。



吳盈良表示，有助正面交流的，都是應該要熱烈歡迎進來，不應該有政策性的阻擋，這樣其實是不好的。因此對於踩線團，希望政府單位盡快提出能打破僵局的做法，讓旅遊團可以盡快成行，該交流的還是要交流，旅遊也不牽扯政治，應該要盡快有所作為。



吳盈良表示，大家都樂於見到兩岸正面性發展，但是要有積極作為，也會請政府單位給一個說法與做法，不然業者一直在期待，總不能一直餓肚子。兩岸交流本來就是所有觀光產業都引頸期盼，這對台灣整體民生經濟，那怕計程車、小吃攤都有幫助的，不會只有旅行業受惠，對所有觀光產業都是正面。



有關兩岸觀光重要性，吳盈良強調，面對新的國際局勢，兩岸應該積極尋求對話與合作，減少因美中競爭而衍生的不必要對立。在現今複雜的兩岸關係中，兩岸的觀光旅遊已經成為了民間交流的重要組成部分。推動兩岸重啟觀光交流應該建立在善意和互信的基礎上，而這正是目前兩岸觀光業最渴望的。