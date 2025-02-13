林祖嘉：民進黨不搞好兩岸　變美國提款機

國民黨大陸事務部主任、前政治大學經濟系主任林祖嘉。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月13日電（記者 楊騰凱）中國國民黨大陸事務部主任、前政治大學經濟系主任林祖嘉向中評社表示，美國如今加增關稅，貿易走向孤立主義，這會刺激全球的區域經濟組織成員彼此互動更為緊密，大家團抱在一起。反觀台灣並非CPTPP成員，台灣傳統產業接下來會很慘，這部份就業人口高達300萬人。



林祖嘉指出，台灣在中美之間應該維持平衡，但現在民進黨政府完全一邊倒向美國，台灣要付出的成本就會高很多，台灣只能當美國的提款機，民進黨政府的政策讓自己別無選擇。



林祖嘉為美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，研究專長包括兩岸經貿、住宅經濟與應用個體，曾任政治大學經濟系主任、“福建省政府主席”、“國發會”主任委員、陸委會特任副主委，現為國民黨大陸事務部主任。



林祖嘉表示，特朗普在2018年第一任期時也曾對中國大陸發動關稅戰，當時主要是大陸對美享有相當大的貿易順差，所以特朗普要求中國對美降稅，美對中國加稅，希望藉此減少美國進口中國產品，並讓美國多多進行生產。後來美國對中國的貿易逆差確實少了，但是問題是業者改到墨西哥設廠銷往美國，所以對美國來說，貿易逆差並未得到根本解決，只是進口對象從中國改到墨西哥而已。



林祖嘉指出，上一回美國對中國的關稅戰並沒有很成功，唯一有效果的是降低了美國對中國的貿易赤字，但取而代之的是美國對其他國家如墨西哥的貿易赤字上升，整體而言作用還是有限。甚至伴隨著高關稅，美國市場的進口商品價格也出現上漲，通貨膨脹的問題漸漸浮現，所以關稅戰帶給美國的問題其實滿大的。



林祖嘉表示，那麼這一次特朗普開始打關稅戰，不僅對中國課稅，同時也要對加拿大、墨西哥課稅，所以情況會和特朗普上個任期有所不同，帶給美國的貿易保護力會更高。如同特朗普10日開始對所有輸美鋼材、鋁材加徵25%關稅，由於加拿大、墨西哥都有對美輸出鋼、鋁，當特朗普是對全球的某一種商品課徵高關稅時，對美國鋼鐵業的保護效果就會比較大，因為不容易找到替代來源。

