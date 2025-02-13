林思銘：守不台積電住　凸顯綠對美束手無策

中國國民黨籍“立法委員”林思銘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月13日電（記者 盧誠輝）台積電董事會12日首次在美國召開，引起全球科技界關注。台積電所在地新竹選出的中國國民黨籍“立法委員”林思銘接受中評社訪問表示，從台積電到美國開董事會就可看出，台灣未來半導體產業正面臨巨大挑戰，但很顯然民進黨政府對美國的予取予求根本就束手無策，只為繼續內鬥來轉移自己施政無能的焦點。



林思銘，中國文化大學法學碩士，曾連任5屆新竹縣議員，2020年當選第10屆“立法委員”，2024年順利連任，在第11屆“立委”任內從擔任第1會期國民黨“立法院”黨團首席副書記長與第2會期國民黨“立法院”黨團書記長，在“立委”任內獲公民監督“國會”聯盟評鑑為優秀“立委”。



林思銘指出，美國總統特朗普上台後對全世界都提高關稅，尤其是大幅提高晶片關稅對台灣半導體產業的影響更是甚鉅，未來台灣輸出到美國的晶片將大幅提高成本。雖然台積電日前公布的1月份的營收達新台幣2932億元仍年增逾3成，但也因地震損失逾53億元，僅達原本財測的低標，這對台灣來說就是個警訊。



他認為，特朗普提高關稅只是手段，最大目的就是要逼台積電把先進製程都搬到美國去設廠，慢慢掏空台灣半導體產業的領先優勢，如果民進黨政府再不趕快拿出具體辦法來因應，未來不只台積電會受影響，而是整個台灣半導體產業鏈都將受到巨大衝擊，這對台灣是非常不利的狀況，如果台灣連台積電都守不住，那還能守住什麼？



林思銘強調，賴清德應該以更大的格局來因應特朗普上台後的國際局勢，這才是民進黨政府現在最應該做的事情，而不是格局小到只會在台灣搞大罷免，繼續內鬥來轉移自己施政無能的焦點，這樣不僅增加台灣內部彼此的對立與仇恨值，也搞得台灣現在民不聊生。



他提到，未來台灣半導體產業將面對包括關稅壁壘所造成的成本增加與技術外流，有導致產業空洞化的巨大風險，如何因應國際局勢的變化？積極有效地應對外部壓力，確保台灣半導體產業技術能根留台灣，繼續保持國際競爭力，這些都比什麼搞大罷免來得重要太多了。



林思銘認為，台灣要如何成為真正的亞洲矽谷廊帶還有很大的努力空間，過去在野黨也一再呼籲台積電的先進製程技術和研發基地一定要留在台灣，但很顯然賴清德現在面對特朗普的予取予求根本就束手無策，未來台灣不只半導體產業，而是整體台灣產業經濟環境都將面臨巨大挑戰。