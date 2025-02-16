聶建中：特朗普關稅戰七傷拳 中國不會妥協

淡江大學財務金融學系教授聶建中接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月16日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普關稅大戰，淡江大學財務金融學系教授聶建中接受中評社專訪分析，特朗普發起關稅戰就像打七傷拳，傷人七分、損己三分，除了釀成通貨膨脹外，更面臨中國的有效反制，比如對高科技產業的關鍵稀有礦物質進行管制，一定會成美國隱憂，衝擊經濟。



聶建中表示，特朗普從發起對中國課10%關稅到近期宣布對進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，其實都是弊多利少，特朗普想用單邊主義一一擊破各個國家，不少國家因畏懼美國是老大，不敢講話，使得特朗普打關稅打得很開心，但接下來就是造成通膨、物價變貴，特朗普為了弭平通膨，會再想要求其他國家讓利埋單，可是也無法造成完全彌補，經濟一定受到影響。



聶建中，美國羅格斯大學經濟學系博士，歷任淡江大學財務金融系主任、研究所長、兩岸金融研究中心主任等，研究專長為公司財管、國際財管、國際金融、計量經濟。



聶建中說，針對通膨，特朗普可能會讓部分賣家去埋單彌補，比如可能會要求台灣的貨物到美國必須降價，以達到有效平衡。但對於鋼鐵和鋁徵收25％關稅所帶來的通膨，不太可能讓所有賣家埋單成功，勢必會對美國經濟造成擔憂，特朗普因此還會想去大量開採能源，去抑制通膨，美國降息放緩，就是因關稅戰造成。



聶建中說，特朗普揚言對加拿大、墨西哥課25%關稅卻暫緩30天執行，原先揚言對中國課60%關稅改為10%，但只有加拿大、墨西哥因害怕而妥協。但中美不同，中美領導人本來要通電話，又突然暫緩，因中國太過強，要用不同方式應對，中國像是覺醒的龍，不會對美國俯首稱臣，中美將繼續針鋒相對。

