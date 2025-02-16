聶建中語中評：台灣被美國玩弄於股掌之間

淡江大學財務金融學系教授聶建中接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月16日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普曾稱台灣搶走美國的晶片生意，可望祭出關稅。淡江大學財務金融學系教授聶建中接受中評社專訪分析，台灣、台積電對特朗普來說是很好用的利器，隨時可當成交易品，特朗普就是想讓台灣繳保護費，將台灣半導體產業鏈移到美國，卻不願提供補助，看準台灣可予取予求，台灣一直以來都被美國、特朗普玩弄於股掌之間。



聶建中說，特朗普將台灣當作一片小蛋糕，特朗普也講過“筆尖理論”，台灣是筆尖、中國大陸是圓桌，但也要保護一下這枝筆尖、別弄鈍，不過不代表特朗普就看得起台灣，特朗普知道台灣很有錢，因此索取保護費，特朗普認為都是美國在保護台灣，雖說日本的半導體是美國扶持，台灣的半導體是自己園區開發，可是特朗普也覺得台灣半導體還是去向美國矽谷學來的，台灣就是被美國所保護的。



聶建中，美國羅格斯大學經濟學系博士，歷任淡江大學財務金融系主任、研究所所長、兩岸金融研究中心主任等，研究專長為公司財管、國際財管、國際金融、計量經濟。



聶建中說，特朗普最主要想的都是商業利益，比如年輕時期蓋特朗普大廈，都是擅長用談判，他的想法中就是台灣很有錢，不給就不保護台灣，所以台灣是有可能被特朗普當交易品賣掉。

