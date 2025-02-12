客家新丁粄節台中登場！120斤大粄超吸睛

台中東勢新丁粄節，現場東勢製粄職人製作120斤超級新丁粄。（江啟臣臉書） 中評社台中2月12日電／台中東勢新丁粄節12日在東勢客家文化園區熱鬧登場，現場有東勢製粄職人製作的120斤超級新丁粄，還有“百人新丁粄DIY”，場面相當熱鬧，“客委會”與台中市政府希望藉此推廣並傳承客家文化。



東勢新丁粄節是全台最大的客家節慶活動之一，連2年皆吸引逾10萬人次朝聖，今年活動2月12日至13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路及各廟宇盛大登場。



活動由東勢製粄職人吳新發師傅現場實作“120斤超級新丁粄”揭開序幕，並邀請中信兄弟啦啦隊成員儀諪、畇二領跳《台灣尚勇》熱力開場，現場還有“百人新丁粄DIY”讓230位師生親身體驗製作，感受客家文化的深厚底蘊。



中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊櫻、綠委何欣純、“客委會副主委”范佐銘、市府“客委會主委”江俊龍等人到場共襄盛舉，並共同打開120斤巨大新丁粄作為開場，與民眾歡慶這場象徵添丁添福、文化傳承的客家民俗盛事。



江啟臣表示，新丁粄節與元宵節一樣，都是象徵喜悅與幸福分享的重要節慶。他感謝“客委會主委”江俊龍、中央“客委會”以及眾多與會貴賓，共同持續舉辦這場文化盛宴，讓這項傳統民俗活動能夠傳承並發揚光大。



江啟臣指出，新丁粄節蘊含三大重要意義，第1個意義是客家人以新丁粄慶祝新生命的誕生，與鄰里共同分享幸福與祝福。第2個重點是這項傳統習俗見證了客家人對家庭與下一代的重視。第3個就是新的1年，大家都會在新丁粄節許下心願，而許多願望也陸續實現。



台中市政府指出，活動保留傳統的“鬪粄競賽文化”在東勢街區內的廟宇，展示各式新丁粄並舉辦擲筊祈福，幸運者能獲得新丁粄，文昌廟也將辦理“求文昌儀式”為千位學童祈求學業順利。