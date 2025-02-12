前女黨工控訴遭性騷　民進黨：保密調查中　

民進黨發言人吳崢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月12日電（記者 黃筱筠）近日一名民進黨女性前黨工在臉書發文表示，“2023年6月27日那天你喝多性騷擾我的事，我忍多久了？”對於再傳性平案件，民進黨發言人吳崢下午回應表示，目前黨部已遵循相關性平機制處理中，由於相關的處理以及調查程序依法必須要保密，所以現階段還沒有辦法做進一步的說明，會持續依循相關機制去辦理，也謝謝社會各界的關心。



該名前黨工10日晚上在臉書上表示，她在黨部待了四年，去年初離開黨部前，當時主管希望她能離職，她理解彼此相處不融洽、自己工作表現不如預期。離開一定是最好的選擇，但還是希望能保有自己的權益，至少走非自願離職試試看。但當時主管表示，“如果你想走非自願的話，會搞得很難看”，這讓她感到恐懼，“這應該是威脅了吧？最後我也走自願離職了。開心了嗎，你現在開心了嗎？”“2023年6月27日那天你喝多性騷擾我的事，我忍多久了？”



賴清德之前有說過性騷零容忍，那當時在2023年爆發性平案件時，有提出3項反應，那主席今天在這個場合中有提到這件事情？



吳崢說，因為這起案件還在黨部的性平機制調查中，所以相關的整個事情全貌，我們都持續的調查再釐清，現階段不宜針對個案進一步的評論。但民進黨對於性別平等，以及職場性騷擾的防治，民進黨一貫以來的態度，就是提到的性騷擾零容忍，對性平價值的堅持，這都是不會妥協。



媒體詢問被檢舉的主管今天有來開會嗎？吳崢迴避問題說，因為針對這起案件，其實不論是檢舉人或當事人，依法都是要進行保密，所以如同他剛剛報告的，現在並不適合去針對個人做進一步的評論，這起案件我們就是積極的，依循黨的機制來去調查。

