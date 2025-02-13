袁鶴齡：綠不惜放手一搏大罷免 藍不能大意

逢甲大學EMBA兼任教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月13日電（記者 方敬為）針對民進黨推動全台藍委大罷免，逢甲大學EMBA兼任教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，雖然綠營此舉可能拉升自我仇恨值，甚至影響民眾觀感，但對賴清德而言，這些都不比扭轉朝小野大局面來得重要，畢竟這是“低風險的政治博弈”，失敗了也就回到原點，反正綠營本來就是“國會”相對少數，成功了就能擺脫在野牽制，何樂而不為？



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



分析民進黨推動大罷免，袁鶴齡表示，今年可謂是“罷免年”，從罷免連署的第一階段到第二階段，最終進入投票階段，這一連串動作可能持續到今年底。民進黨在這一過程中扮演推波助瀾的角色，使得罷免成為全台政壇的焦點，其他議題則相形見絀，“立法院”內部也必然充斥著朝野對抗、激烈摩擦，許多政策與法案的推動勢必因此陷入空轉與閒置的狀態，對台灣而言並非好事。



袁鶴齡說，無論是執政的民進黨或在野最大黨國民黨，這場由民進黨主導的罷免行動都蘊含著極大的政治意涵，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘率先出面鼓吹罷免，儘管身兼黨主席的賴清德宣稱，民進黨不介入罷免，但事實上並未下令阻止黨公職人員協助推動連署工作，形同默許。

