中評關注：民眾黨志工台中反罷　藍白合作

民眾黨號召反罷免志工。（取自臉書） 中評社台中2月13日電（記者 方敬為）台灣民眾黨代理主席黃國昌發起“掃除綠衛兵”行動，募集志工反制民進黨的全台藍委大罷免，已有800多人報名，據了解，台中市的志工人數占比約30%，相當可觀，由於民眾黨台中市黨部主委江和樹與國民黨的合作經驗豐富，很早就展開相關作業，台中市再次成為藍白合作示範區，綠營在台中的罷免行動不會太過容易。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘公開號召改選“立院正副院長”及罷免41席區域藍委後，全台各地罷免連署動起來，國民黨展開反制，將鎖定部分區域綠委推動罷免連署，民眾黨也加入戰局，黃國昌號召“掃除綠衛兵”志工，投入反罷免，黨中央統計報名志工人數已達800人。



這波罷免行動，台中市跑在前頭，在綠營傾巢而出之前，就有罷免團體針對第四、五、六選區藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋發動罷免，如今包括第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第八選區“立法院副院長”江啟臣全數列入；國民黨台中市黨部也出面協助公民團體連署罷免第一選區民綠委蔡其昌、第七選區綠委何欣純。等於是8席“立委”全都罷，後續發展，各界矚目。



由於綠委何欣純、藍委江啟臣，分別被視為參選2026台中市長的熱門人選，藍綠可能的市長選將都被鎖定罷免，等同台中市長選舉提前開打，兩人後續的罷免投票結果，會成為選民投票的參考指標，將對選情產生最直接的影響。



此外，台中市在2024大選當中，區域“立委”選舉的部分展現出藍白合作成果，民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹在先前就公開表態，“國會”的在野陣營席次必須要守住，因此會站在制衡執政黨、反對惡意罷免的立場，協助國民黨反制罷免，以台中市的狀況而言，倘若罷免連署成案，他會號召白營支持者出面投下不同意票。