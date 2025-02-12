陸方弔唁辜嚴　國民黨：台官方須有最好安排

國民黨發言人楊智伃（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月12日電（記者 張嘉文）海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲於4日辭世，陸委會專案同意前海協會長汪道涵之子汪致重夫婦，及上海台辦副主任王立新等共5人於11日來台弔唁。有媒體報導，汪致重一行被要求不能接受媒體採訪，不能有其他行程等。對此，中國國民黨發言人楊智伃表示，“賴政府”針對陸方要來弔唁必須有最好的安排，讓家屬收到慰問，也讓辜振甫和辜嚴倬雲賢伉儷為兩岸交流的事蹟，都可以獲得大家的懷念。



辜嚴倬雲2月4日辭世，享年105歲，家屬6日至12日假台泥大樓3樓“士敏廳”設置靈堂，供親友追思。陸委會昨證實，基於尊重家屬意願，已會同“內政部移民署”及海基會，同意前海協會長汪道涵之子汪致重夫婦，及上海台辦副主任王立新等共5人於11日來台弔唁，當日往返。



汪致重返回上海接受訪問時表示，“兩岸同胞是一家人”，只要多走動、常來往，就會產生更多跨越海峽的好朋友。



楊智伃今天在國民黨中常會後轉述時，針對媒體對此提問表示，辜嚴倬雲的逝世，國民黨表達哀悼與致意，黨主席朱立倫日前也率領黨務幹部前往弔唁，期待辜振甫和辜嚴倬雲夫妻過往對於兩岸交流所做的努力，讓兩岸之間能友善協助種種事蹟，都能讓社會一起緬懷悼念。



楊智伃強調，當然“賴政府”對於陸方前來弔唁的行程，必須有最好的安排，讓家屬收到慰問，才不負辜振甫夫妻對兩岸交流的付出努力。