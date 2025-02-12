被罷綠委盼協助法律戰　民進黨中央允諾幫忙

柯建銘受訪，吳思瑤在一旁陪同。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月12日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開中常會，雖然今天沒有專題報告，但據了解，會中仍討論很熱烈，除了賴清德提到日前舉行的五院院際協調事務外，也有中常委提及民進黨目前有13位“立委”達標第一階段罷免門檻，由於認為藍營連署造假成分高，有相關刑責，建議黨中央派出律師以“法律戰”因應。另外，藍營為了罷免摧毀綠委形象，做抹黑、烏賊戰，也希望黨中央相關單位協助搜集、澄清。黨也允諾會協助。



掀起大罷免的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘則鼓勵大家勇者無懼、仁者無敵。



遭到罷免連署的“立委”吳思瑤替其他被罷免的綠委請命指出，對方陣營罷免案造假成分很高，這都有相關法律責任，若有具體事證，黨部可進一步採取行動，包含法律攻防、律師等等也都可以先準備因應。



吳思瑤指出，若公民團體需要黨公職幫助，當然在第二線幫忙，至於被鎖定罷免的綠委，黨團“立委”之間彼此幫忙，黨中央一起協助，這也符合當初主席提過的方向，今天更具體提出來，也達成共識，目前這13案成案造假成分很高，甚至懷疑國民黨有中央廚房，法律戰上要積極因應、輿論戰也要澄清。



罷免綠委目前共13位第一階段達門檻，已經送件“中選會”，包括吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、伍麗華、陳瑩。



根據會後轉述，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘會中提及藍白戰術，認為現在藍白陣營是史上最差的在野黨。批評國民黨總召傅崐萁是花蓮王，但是台北沒有花蓮王，民眾黨團總召黃國昌在共事5年裡，黃國昌沒有針對協商實質內容討論，沒有論述能力，藍白都想要害死台灣。黨團會站在民意先行角度，也看到“立法院”審議品質低落。

