陸委會三度封殺上海團　北市府：理由莫須有

台北市長蔣萬安2日與2025台北燈節上海花燈合照。（照片：台北市政府提供） 中評社台北2月12日電／上海市政府參與2025台北燈節，受邀來台參加活動。陸委會日前2度駁回上海官員第1團及第2團來台申請，12日再度傳出，台北市政府邀上海市文旅局副局長金雷等11人參加16日燈節閉幕，這個第3團仍被以交流活動須透過“小兩會”協商為由駁回。



對此，台北市政府發言人殷瑋表示，市府在2月6日提出上海團來台參加燈會的行程申請，內容純粹是燈會行程，完全沒有任何的踩點行程，但是我們收到“中央政府”否決的理由，卻依然是以應該要有小兩會的機制為理由。陸委會自相矛盾，以一些莫須有的理由來進行否決。



台北市政府依多年慣例邀請上海賞燈團來台參與台北燈節，上海方今年預計分3團來台，第1團由上海市台辦主任金梅2日率13人、第2團文旅局副局長金雷11日率7人，第3團則是燈藝師和上海旅遊業者組成的14人團於13日來台，其中第1、2團日前都已被拒絕。



根據《中時新聞網》報導，據知情人士指出，前2團遭拒絕之後，此次觀傳局特別低調，在上周送交陸委會申請文件，且再度邀請金雷率領第3團來台參加燈節閉幕儀式，但被陸委會在11日拒絕，並以交流活動需透過“小兩會”駁回，然而小兩會已卡關多時。



知情人士感慨，台北燈節是台北市與上海市之間的城市交流，又不算旅遊線，且台北市府也是依循慣例遞送申請，範圍跟做法都與過去一樣，經前2次駁回都有再針對人員身分、行程調整，但還是被陸委會駁回，理由還是兩岸旅遊須小兩會談。



知情人士說，上海方參與台北燈節設展的燈區，算大型燈區、內容豐富，不讓他們參與很可惜，且還是被以踩線團理由否決，直言地方政府常態性城市交流，“中央”應多支持，政治的事情由“中央”解決，不要“中央”攬權一把抓，什麼都不肯，又做不了。



台北市政府發言人殷瑋表示，市府在2月6日提出上海團來台參加燈會的行程申請，內容純粹是燈會行程，完全沒有任何的踩點行程，但是我們收到“中央政府”否決的理由，卻依然是以應該要有小兩會的機制為理由。



殷瑋質疑，到底是為什麼會有這種類似答非所問的狀況？這樣一個行之有年的交流慣例，究竟哪一點不符合賴清德所提出來的“健康有序”的兩岸關係發展？



殷瑋進一步指出，平常受到外界監督雙城交流時，常提到希望有更多實質性的交流以及常態性的交流，然而當市府真的提出申請要進行實質、常態交流的時候，陸委會卻又自相矛盾，以一些莫須有的理由來進行否決。



殷瑋表示，我們很想問到底怎麼樣做才能夠真正符合“中央”的原則。