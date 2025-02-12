台企銀董座涉背信　請假91天領近2百萬獎金

台灣中小企銀董事長劉佩真(右)2023年6月16日上任。(照片:台企銀提供) 中評社台北2月12日電／台灣中小企銀董事長董事長劉佩真住家與辦公室8日遭到搜索、交保，被以背信罪偵辦，台灣民眾黨代理主席、“立委”黃國昌12日表示，劉佩真2023年請假91.5天，竟以居家辦公等名目銷假，也因此2023年領走了高達新台幣191萬績效獎金，綠營公股行庫的管理到底有多腐敗。他也提出呼籲，負責公股行庫管理的“財政部”，有必要調查清楚，“畢竟，這是人民的錢”。



劉佩真是前“行政院主計總處”主計長朱澤民妻子，年逾7旬。



台企銀8日突遭新北檢調搜索，傳出董座劉佩真遭內部人員檢舉浮報費用，被依涉《證券交易法》特別背信罪調查。媒體10日披露此事時，更提及台企銀內部長久以來都有“黑函文化”，但因案件細節則未有說明。



黃國昌今天在臉書發文指出，台企銀遭檢調搜索後，董事長劉佩真以涉嫌違反《證券交易法》之特別背信罪獲50萬元交保。但針對這起震撼金融圈的事，無論是負責公股管理的“財政部國庫署”，還是負責金融監理的“金管會”，“一片靜默，沒有任何反應”。



黃國昌進一步揭露，劉佩真2023年領到191萬元績效獎金，但她當年請假請了多達91.5天，依照規定不可能可以領到這種金額。“然而，神奇的是，透過事後銷假的方式，以居家辦公等名目，銷掉了69天的假，讓請假天數驟減為22.5天”，劉也因此領走191萬元獎金。



黃國昌質疑，劉佩真的假到底是怎麼銷的？錢又是怎麼領的？他呼籲負責公股行庫管理的“財政部”，有必要調查清楚，給社會一個交代。