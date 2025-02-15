曾獻瑩：特朗普關稅政策強硬　大陸有效反制

台北市議員曾獻瑩接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月15日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普關稅大戰，中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩接受中評社專訪分析，特朗普是強硬派的商人作風，發起關稅戰脅迫對方低頭妥協，但中國與加拿大、墨西哥反應不同，中國反應很精準，有效反制針對比如高科技產業關鍵稀有礦物質管制等，滿精準且沒隨特朗普起舞、全面開打，反倒特朗普短期內還要面臨通貨膨脹的陣痛。



曾獻瑩表示，從特朗普的慣用手段，可看出就是威脅、逼迫對手，比如喊出要對加拿大、墨西哥、甚至哥倫比亞課徵25%關稅，尤其針對哥倫比亞，特朗普要遣返哥國移民，哥國即便起先不配合、抵制，最終還是低頭配合，加拿大、墨西哥也配合，馬上派1萬名士兵到邊界“投資邊境安全”，特朗普即暫緩1個月課關稅，觀察效果如何，但中國態度則不同。



曾獻瑩，台灣大學工商管理學系學士、管理學院企業管理碩士專班（Global MBA）畢業，國民黨台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任職台積電。



曾獻瑩指出，特朗普從對中國說課60%關稅，到課10%關稅，但中國已有經驗，很了解特朗普的作風，因此中國此次反映滿精準，不會落入特朗普的套、去採取全面開打，而是控制一定程度範圍的貿易戰，中國恰到好處的反制、管制相關物質禁令，是滿好恰到好處的，以致中美股市都微幅上漲，沒大跌。



曾獻瑩向中評社說，值得一題當然也與中國最近AI人工智慧有突破性發展有關，那就是AI模型DeepSeek，即便關稅有些影響，但中國整體的AI發展、科技實力，已成經濟成長的主要動能。特朗普當然會持續用關稅手段，每個國家的反應也不同，比如歐盟最近也會想對美國進行一點關稅反制。

