曾獻瑩：台積電被美國掏空　對台灣很大傷害

台北市議員曾獻瑩接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月15日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普認為台灣搶走美國的晶片市場，更揚言要對台灣半導體課徵100%關稅。曾任職台積電的中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩接受中評社專訪分析，特朗普的目標就是要讓台積電變成美積電，將全世界最先進製程搬到美國，若台積電這隻母雞遷美，其他小雞上下游廠也跟著遷，那台灣地位會下降，可是民進黨政府卻束手無策，竟只忙於大內鬥、大罷免。



特朗普13日簽署對等關稅備忘錄，下令檢視貿易夥伴對美國的“不對等關稅”，同時重提要對晶片課關稅，並點名台灣搶走美國的晶片說“美國要奪回晶片生意，若不把生意帶回來，我會很不高興”。賴清德14日開“國安會議”討論此事，強化台美溝通、投資，並確保“國防”預算達GDP3%以上等。



曾獻瑩表示，整個台灣處於內憂外患，面對台積電被特朗普脅迫課稅、遷美，從府、“經濟部”都只會強調台美關係密切合作，只能宣布加碼投資美國外，好像都一派輕鬆、沒問題，完全沒看到背後的威脅，以及經濟產業受會受到的衝擊，更沒端出可因應的有效措施，只會忙著內鬥、大罷免。



曾獻瑩，台灣大學工商管理學系學士、管理學院企業管理碩士專班（Global MBA）畢業，國民黨台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任職台積電。



曾獻瑩指出，中國大陸反制特朗普，還會限制高科技產業關鍵稀有礦物質，但民進黨政府卻沒有因應措施，忙內鬥、大罷免，幾十年打造的“護國神山”台積電，可能在短短幾年、整個好局勢都會被改變。民進黨政府不看國際趨勢，不在意最重要的科技產業、經濟、民生，若沒守住台積電，那只能讓台積電被掏空，對台灣是很大傷害。



曾獻瑩向中評社說，特朗普對台積電課稅影響將非常大，特朗普認為台灣偷走美國晶片生意市場，覺得台積電的高階晶片在全世界有98%市占率，特朗普目的就是要台積電搬到美國，變成美積電，使美國再次偉大、製造業回流，若能將全世界最先進製程搬到自己家，那將是特朗普的一大政績，既能讓製造業回流美國、又能用關稅威脅台灣繳費。