朝野拚罷免　林濁水示警國民黨將屍橫遍野

46.4%民眾贊同大罷免，林濁水說，藍委將屍橫遍野。（照片：林濁水臉書） 中評社台北2月12日電／全台掀大罷免潮，《鏡新聞》最新民調顯示，有46.4%民眾贊同“立委”罷免活動、44.5%民眾表示不贊同。對此，前“立委”林濁水12日在臉書發文表示，民眾對於罷免的態度如依此民調持續下去，中國國民黨籍“立委”將被罷得屍橫遍野，且比預計的後果還要嚴重百倍。



《鏡新聞》12日公布最新民調顯示，針對各地發起的“立委”罷免，有46.4%民眾表示贊同，包括25.3%非常贊同、21.1%還算贊同；44.5%民眾表示不贊同，包括18.0%不太贊同、26.5%非常不贊同；另外也有9.1%未表態。



對此，林濁水表示，“藍白還睡得著覺？”並提及《美麗島電子報》1月曾公布民調，當時反對大罷免的高達7成，現在一夕大逆轉，民眾如依這民調的態度持續下去，藍委將被罷得屍橫遍野。



林濁水強調，他從上個月就警告了，沒想到後果比預計的嚴重百倍。



《美麗島電子報》1月20日公布的民調顯示，有17.8%民眾認為有必要罷免、72.1%民眾認為沒有必要，未明確回答有10.1%，當時林濁水分析該民調時曾提及，選區為國民黨“立委”的民眾中，有26.6%認為要罷免，這項數據顯示藍委恐無法喘口氣，因“26.6%正是仇恨值高的表現”。