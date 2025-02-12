屏東慈鳳宮巨大壽龜　生福蛋吃平安吸人潮

屏東慈鳳宮元宵節期間“壽龜生福蛋”活動，吸引大人帶小孩來祈福。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東2月12日電（記者 蔣繼平）元宵節期間，台灣許多寺廟會舉行向神明“乞龜”的祈福活動。屏東慈鳳宮就有一隻由白米堆疊製成2萬2千台斤的巨大平安米壽龜，更安排“壽龜生福蛋”活動，讓民眾“吃平安”，吸引許多大人帶著小孩都來祈求平安、萬事如意。



屏東慈鳳宮10日到16日這段期間舉辦“壽龜下蛋”祈福活動，每天安排上午、下午、晚間3個時段，從龜殼投入煮好的雞蛋，讓信眾隨喜功德後在龜尾接，由於吃蛋要剝蛋殼，象徵把不好的東西丟掉，“吃福蛋、迎好運”，也吸引不少人潮。



這座巨大的“平安米壽龜”就安置在屏東慈鳳宮廟埕，長20尺、寬18尺、重達2萬2千台斤。廟方指出是用每包5台斤的白米一包一包的堆疊製作成，由2200名的信徒結緣認捐，每人新台幣300元，每年都是一公告就被認養光光，信眾都很有愛心。



這段時間，廟前也張貼公告“摸壽龜大吉大利”來向信眾解說：摸龜頭、全民起大樓；摸龜嘴、大富貴；摸龜身、仕途年年高升；摸龜腳、金銀財寶滿厝腳；摸龜尾、人人存傢伙；摸龜殼、事業頭路穩達達。吸引信眾來摸一摸，吉祥又如意。



屏東慈鳳宮位於屏東火車站前的心臟地帶，主祀媽祖，是當地信仰中心，建立於乾隆二年（1737年）。早期屏東舊名“阿猴”，媽祖也稱為“阿猴媽祖”，廟又名“阿猴媽祖廟”。每年農曆三月廿三，媽祖誕辰之日，會舉辦一年一度的大典。