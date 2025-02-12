高雄分屍案扯預算被砍　柯志恩批政治冷血

高雄分屍案引發社會關注，藍委柯志恩12日怒嗆，黑心側翼放話“藍白亂砍預算致使高雄警方沒錢開挖化糞池”。（照:柯志恩臉書） 中評社台北2月12日電／高雄近日爆發連環殺人分屍案，但卻有媒體報導稱，警方本要開挖化糞池採證，但因今年預算遭砍作罷，高雄市刑大急忙駁斥澄清。針對黑心側翼放話“藍白亂砍預算致使高雄警方沒錢開挖化糞池”，中國國民黨籍“立委”柯志恩12日發文怒嗆，“真不知之後還有什麼歹毒的花招？！政治需要搞到如此冷血與腦殘嗎？”



柯志恩今天在臉書發文提到，昨天不知哪黑心側翼放話：“藍白亂砍預算致使高雄警方沒錢開挖化糞池”，沒想到為了抹黑在野黨，手段可以如此卑劣，連分屍案都可以拿來操作，為了替罷免案累積仇恨，她不滿“影武者”已不擇手段、失去人性，真不知之後還有什麼歹毒的花招？！政治需要搞到如此冷血與腦殘嗎？



柯志恩指出，事實上，今年“警政署”預算編列新台幣328億9000萬元，比去年增加72億元，減列9000多萬，主要是用於媒體宣傳、提供包括黑熊學院等團體的民力任務組訓等。不僅減列比例非常低、且增加的預算更多，希望側翼們留意口德，勿再含血噴人，分屍案也拿來偽造利用，不覺得卑鄙齷齪嗎？



柯志恩提到，高雄市刑大發新聞稿澄清，“目前證據已蒐集完備，依據比例原則，尚無開挖化糞池的必要”，里長也表示“該棟公寓早已去化糞池”。換言之，根本沒有化糞池，造謠者也能憑空捏造、拿來潑糞鬥臭。縱使謊言會被拆穿，但只要能蒙騙少數人，讓幾位誤信者誤傳，就能達抹黑在野黨的目的。“更嚴重的是，如不遏止歪風，未來恐將更多更下流的謠言充斥！”



柯志恩感慨說，賴清德天天訴說“團結、和諧”，不能永遠停於“口惠”，執政者及警方有責任揪出幕後黑手，查明究竟誰在搞鬼！因這不只是口耳相傳的“謠言”，而是一篇以“新聞報導”包裹的“假新聞”。民進黨都宣稱要“防止假訊息滲透、提高台灣韌性”，是否應對“無錢挖化糞池”好好查個水落石出？