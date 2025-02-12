台灣燈會踩街　張善政：展現桃園多元文化

台灣燈會今日舉辦開幕踩街遊行活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月12日電（記者 盧誠輝）2025台灣燈會將在今晚舉辦點燈儀式，為12天的台灣燈會揭開序幕，但在點燈儀式前，桃園市政府特別邀請19組海內外演藝團隊進行踩街遊行暖身活動，中國國民黨籍桃園市長張善政表示，今晚台灣燈會有各類豐富的文化藝術表演與姊妹市團隊傳統樂舞演出，充分展現桃園多元文化。



台灣燈會今日舉辦開幕踩街遊行活動，包括張善政、“交通部觀光署長”周永暉、國民黨籍桃園市議員陳美梅、民進黨籍桃園市議員黃崇真與魏筠、無黨籍桃園市議員劉曾玉春和桃園市政府各局處首長都到場出席。



張善政表示，台灣燈會時隔9年重返桃園，此次燈會絕對比往年更加精彩，會讓全台民眾耳目一新。今日台灣燈會正式開幕，市府特別與觀光署合作辦理踩街活動，邀請19組海內外優秀演藝團隊參與，包括各類文化藝術表演及姊妹市團隊傳統樂舞演出為燈會拉開序幕，台灣燈會在桃園好吃、好玩及好看，歡迎大家共遊賞燈同樂。



周永暉指出，今日燈會開幕適逢元宵節，中央攜手桃園市政府共同邀請海內外貴賓齊聚桃園舉辦踩街活動，本次展區橫跨A18及A19高鐵站，會場占地約20公頃，走完整個燈會展區約需3萬步，讓市民在賞燈同時，也能達成健康運動目標，歡迎全台民眾一同賞燈促進健康。



桃園市政府文化局表示，本次海內外演藝團隊除了帶來舞龍隊、競技啦啦隊、民俗傳藝及多元民族音樂舞蹈等精彩演出，市府也特別邀請來自菲律賓安吉利斯市、日本宮崎縣、千葉縣的姐妹市團隊及最萌吉祥物千葉君，以當地特色傳統樂舞展現國際多元文化的豐富面貌，為遊行增添精彩亮點。