中評觀察：罷免戰綠營聲勢浩大 藍情勢不妙

國民黨罷免戰打得很辛苦。國民黨主席朱立倫喊出以戰止戰。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月13日電（評論員 林淑玲）台灣罷免大戰登場，在賴清德引用佛經“菩薩畏因，眾生畏果”回應韓國瑜後，民進黨遲早跳上罷免第一線。儘管國民黨一再喊出以戰止戰，但綠營有府院黨機器，加上鋪天蓋地側翼包夾，銀彈充裕，已是大選規格，國民黨以現在的做法，情勢很不妙。



先從罷免能量來看，國民黨有41席區域“立委”，民進黨“立院”總召柯建銘揚言要全罷。根據“中選會”到10日下午的統計，罷免團體已送出提議名單者包括：台北市羅智強、徐巧芯、賴士葆、王鴻薇、李彥秀；新北市洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔、葉元之；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹縣徐欣瑩、林思銘；新竹市鄭正鈐；南投縣游顥、馬文君；台中市楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東縣黃建賓；花蓮縣傅崐萁等31人。區域藍委快被全掃。



民進黨區域“立委”有38席，藍軍反制送出提議書者，僅有台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中市蔡其昌、何欣純；台南市林俊憲、王定宇；嘉義縣陳冠廷；原住民“立委”伍麗華、陳瑩等13人。還有如宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、澎湖縣等選區，藍軍都沒有動到。

