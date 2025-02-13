佛光山元宵賞燈祈福　光雕秀絢麗奪目

高雄佛光山佛陀紀念館“光照大千祈福活動”，將佛大道幻化成絢爛燈光秀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月13日電（記者 蔣繼平）高雄佛光山佛陀紀念館每年春節舉辦“光照大千祈福活動”，壯觀的祈福盛會總是吸引民眾親眼朝聖。今年元宵節雖然下大雨溼答答，仍有數百民眾前往佛光山賞燈，感受過節氣氛。晚間超人氣的光雕展演，將成佛大道幻化成絢爛燈光秀，讓人驚艷。



每年農曆春節，佛光山佛陀紀念館從初一開始舉辦為期15天的“光照大千祈福活動”，吸引眾多民眾參與，已成為深具影響力的傳統盛事。活動先誦念“為新春祈願文”，為大眾帶來幸福與安樂的力量，祝福大家新年快樂。元宵節是今年春節最後一晚演出。



“光照大千祈福活動”展演開始，各式璀璨的光束射出，搭配震撼音樂響起，成佛大道兩旁的八塔也亮起，正中央的佛陀紀念館變成了投影布幕，開啟絢爛燈光秀，五彩燈光將佛光山打造成亮麗寶石，燈光秀既璀璨也震撼。



該活動早期是煙火表演，後來逐步轉型為光雕表演，實踐環保理念，倡導保護地球觀念。去年是配合音樂進行展演，今年則以“說故事”方式，利用光雕表演，結合佛教有關鹿的故事，訴說化解對蛇的恐懼並弘揚福祿寓意。



整整約10分鐘的表演，透過光雕與表演情節展現生命的智慧與慈悲。已故星雲大師春聯墨寶“向前有路，光明在望”，與光雕畫面交相輝映，寓意引導大眾邁向光明人生。光雕秀結束後，則有花車隊伍緩慢經過成佛大道，向兩側民眾恭賀新年快樂。