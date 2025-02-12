台南市長民調　陳亭妃48%謝龍介32%

TVBS今天公布台南最新民調，僅有陳亭妃贏過謝龍介，林俊憲、王定宇都輸謝龍介。（取自TVBS民調） 中評社台北2月12日電／TVBS今天公布2026台南市長選戰最新民調，若民進黨由“立委”陳亭妃對決國民黨“立委”謝龍介，陳亭妃以48%勝過謝龍介的32%；民進黨若派“立委”林俊憲參選，林俊憲以37%落後謝龍介的42%，兩人差距5個百分點；若民進黨推“立委”王定宇出戰，謝龍介以45%勝過王定宇的33%，兩人相差12個百分點。



台南市長黃偉哲任期將於2026年結束，下一任台南市長選舉，民進黨內，除了“立法委員”陳亭妃及林俊憲有意角逐，“立法委員”王定宇也被視為可能人選；至於國民黨，“立法委員”謝龍介已表態參選。



根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為48%，與去年八月的調查相較，略增2個百分點，謝龍介的支持度為32%，略減3個百分點，另外20%未決定，雙方差距由11個百分點增加至16個百分點。



進一步交叉分析顯示，20－29歲對陳亭妃的支持度最高，同時上升至近六成（59%），謝龍介的支持度則略降至24%；40－49歲也有57%支持陳亭妃，增加8個百分點，32%支持謝龍介；30－39歲市民對陳亭妃的支持度略增至45%，支持謝龍介的比例則減少13個百分點至31%，另外24%未決定。地區方面，新營白河、安南中西及安平東南地區民眾，支持陳亭妃的比例皆上升至五成以上，對謝龍介的支持度則減少至三成左右，其中安平東南有51%支持陳亭妃，增加11個百分點，30%支持謝龍介，減少一成；永康仁德地區民眾，對陳亭妃的支持度略減至44%，支持謝龍介的比例增加11個百分點至40%，兩人差距較小。



民調中民進黨認同者有84%支持陳亭妃，僅5%支持謝龍介；國民黨認同者有76%支持謝龍介，18%支持陳亭妃；民眾黨認同者有63%支持謝龍介，較前一次調查增加8個百分點，高於34%支持陳亭妃；中立選民則是32%支持陳亭妃，高於支持謝龍介的23%，但有44%尚未決定。滿意台南市長黃偉哲施政表現的市民，有64%會支持陳亭妃，23%支持謝龍介；不滿意的民眾則有55%支持謝龍介，33%支持陳亭妃。而2022市長選舉投給黃偉哲的民眾，79%會支持陳亭妃，10%支持謝龍介；當時投給謝龍介的民眾，有78%仍會支持謝龍介，17%支持陳亭妃。



如果民進黨推派“立法委員”林俊憲參選台南市長，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度較去年八月略增4個百分點至42%，林俊憲的支持度則維持37%，雙方差距略增至5個百分點，另外21%未決定。



如果由綠委王定宇代表民進黨參選，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度為45%，較前一次調查增加5個百分點，王定宇的支持度則略減至33%，兩人差距增加至12個百分點，另外有22%未決定。



本次調查是TVBS民意調查中心於2015年2月4日至10日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1，056位20歲以上台南市民，其中拒訪為173位，拒訪率為16.4%，最後成功訪問有效樣本883位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。