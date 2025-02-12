台南僅陳亭妃贏謝龍介？林俊憲：藍勿介入

綠委林俊憲質疑TVBS台南市長民調有國民黨介入。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電（記者 黃筱筠）TVBS今天公布2026台南市長選戰最新民調，若民進黨由“立委”陳亭妃對決國民黨“立委”謝龍介，陳亭妃以48%勝過謝龍介的32%；民進黨若派“立委”林俊憲參選，林俊憲以37%落後謝龍介的42%，兩人差距5個百分點；若民進黨推“立委”王定宇出戰，謝龍介以45%勝過王定宇的33%，兩人相差12個百分點。



由於這項民調僅有陳亭妃贏過謝龍介，另兩位民進黨可能人選林俊憲、王定宇都輸給謝龍介，林俊憲趕緊在媒體群組上回應，他之前也看過很多份民調，但是在這份民調上，最弔詭的是民進黨的支持者，遇到王定宇跟他對上謝龍介時，都會突然的大幅降低，而且如果在台南只有陳亭妃能贏謝龍介的話，那為什麼國民黨地方的議員和黨工都在幫陳亭妃助選？



他更指出，且台南只有針對他與王定宇提出罷免，針對性蠻強的，民調也有矛盾的地方。呼籲國民黨，不要介入民進黨台南市長初選，黑手不要介入到民進黨來。



陳亭妃受訪指出，賴清德任台南市長的連任紀錄是72.9%，相信就是不分黨派的支持，她和謝龍介已經在各項選舉交手5次，獲勝的成績是屢創佳績，現在除了有民調證明以外，更謝謝林俊憲的肯定，證明只有陳亭妃可以裂解國民黨，搶得謝龍介的選票，大贏2026台南市長，進而幫賴清德“總統”穩住2028連任本命區。



這份民調近一步交叉分析，民進黨認同者有84%支持陳亭妃，僅5%支持謝龍介；國民黨認同者有76%支持謝龍介，18%支持陳亭妃；民眾黨認同者有63%支持謝龍介，較前一次調查增加8個百分點，高於34%支持陳亭妃；中立選民則是32%支持陳亭妃，高於支持謝龍介的23%，但有44%尚未決定。滿意台南市長黃偉哲施政表現的市民，有64%會支持陳亭妃，23%支持謝龍介；不滿意的民眾則有55%支持謝龍介，33%支持陳亭妃。而2022市長選舉投給黃偉哲的民眾，79%會支持陳亭妃，10%支持謝龍介；當時投給謝龍介的民眾，有78%仍會支持謝龍介，17%支持陳亭妃。