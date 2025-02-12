台灣燈會開幕　張善政盼台灣不分藍綠齊打拚

張善政今日出席台灣燈會開幕點燈儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月12日電（記者 盧誠輝）2025台灣燈會今晚在桃園舉辦點燈儀式，中國國民黨籍桃園市長張善政致詞時表示，台灣燈會睽違9年在桃園舉辦，今年特別以棒球為意象來突顯台灣特色，希望在未來新的一年大家可以不分藍綠，像一起為棒球隊加油一樣，替台灣來加油打拚。



2025台灣燈會今晚在桃園舉辦點燈儀式，包括賴清德、“交通部長”陳世凱、觀光署長周永暉、中國國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍“立委”魯明哲、萬美玲、涂權吉、張嘉郡、民進黨籍“立委”林月琴與張雅琳等人都到場出席。桃園6席“立委”都是 國民黨籍，目前全數遭到綠營團體罷免，已送案進“中選會”。



張善政指出，台灣燈會睽違9年，又到桃園市來舉辦，當初在規劃的時候，市府團隊都在想說，要展現什麼樣的內容才能夠突顯桃園特色，而觀光署也在想要用什麼樣的意象才能夠突顯台灣特色，結果大家的答案都是一樣的，就是棒球。



張善政提到，大家可能都還記得，去年中華隊在世界十二強棒球賽拿到冠軍，所以今年台灣燈會的主展場就以棒球場為意象概念，以一個本壘板和一壘、二壘、三壘為平面，而主燈就未在本壘本的位置。



張善政說，桃園市在隔壁的A19展區，其中一個最重要的場地也就是桃園的青埔棒球場，裡面一個最大的展燈，是一個超過10米高的大棒球，然後旁邊用非常強的投射燈，投射出精心設計的印象，把棒球的特色給突顯出來。



張善政強調，今天是元宵節，今天開燈以後，象徵台灣燈會開始，也象徵今年年假過了，要開始打拚。回想去年，在這個世界十二強的棒球比賽過程裡面，我們全台灣民眾，不分藍綠，一起為中華隊加油，終於得到世界冠軍。期待台灣開燈以後，今年大家也能一樣，不分藍綠，替台灣來加油打拚。