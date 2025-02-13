單厚之：賴不服軟 用大罷免掩飾執政問題

單厚之接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月13日電（記者 黃筱筠）針對罷免對決，資深媒體人單厚之接受中評社訪問指出，親綠民團發動大罷免，希望藉由罷免藍委扭轉目前民進黨在“國會”席次未過半的狀況，這很難。他也強調，賴清德只是用大罷免掩飾執政問題，一旦少了大罷免議題，民進黨內部也會對賴怨聲載道。如果沒有大罷免議題，民進黨裡面就會炸掉。



單厚之提到，可觀察藍白合作的選區，例如，民進黨宜蘭“立委”陳俊宇是否能罷免成功，要看藍白合的情形，若罷免成功，宜蘭“立委”選舉要不要讓民眾黨前“立委”陳琬琇代表補選，如果藍白陣營能在宜蘭合作，是有機會罷免掉民進黨“立委”。另外，國民黨新竹市“立委”鄭正鈐之前選舉時，有民進黨林志潔、時代力量邱顯智、獲得民眾黨支持無黨籍柯美蘭（柯文哲胞妹）參選，但這次罷免沒有這麼危險，是因為民眾黨現在會支持國民黨。



單厚之，資深媒體工作者，採訪“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



單厚之認為，賴清德獲得的政治能量與權力慾望不對等，蔡英文連任拿下817萬票，都沒有賴這麼獨大，蔡對於其他派系也有得分，賴根本問題在這裡不是在野黨，而賴又是不服軟，沒有妥協性的人。

