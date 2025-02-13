中評關注：大罷免挑綠縣市長初選提前上場

民進黨台南“立委”林俊憲、王定宇、郭國文、林宜瑾、賴惠員11日召開記者會，批評罷免團體連署可能造假，但獨缺陳亭妃，針對性很強。（中評社 資料照） 中評社台北2月13日電（記者 黃筱筠）親民進黨團體針對國民黨“立委”提出大罷免，已有30多位藍委第一階段門檻達標。為了反制親綠民團，國民黨也出手反制，目前有約13位綠委遭到第一階段連署罷免。其中被罷免的綠委蘇巧慧與林俊憲分別爭取參選新北市與台南市長，都已看到黨內初選提前上場。



林俊憲日前召開記者會痛批罷免團體，還找來同為被罷免的王定宇共同召開記者會，王定宇也被認為可能爭取台南市長黨內提名，而這場記者會唯一缺席就是台南“立委”陳亭妃，陳表示並未受邀出席。



從這場記者會可以觀察到，台南“立委”幾乎都已經表態，除了王定宇是湧言會以外，其他出席的郭國文、林宜瑾屬於新系，賴惠員也偏向挺賴清德，而林俊憲是賴的子弟兵，這場記者會雖然是批藍營罷免有造假可能，卻有暗示意味，認為陳亭妃與國民黨聯手試圖推動罷免連署，要影響初選，因此陳亭妃未獲邀請出席，就可以想見。



而民進黨台北市議員陳怡君昨天因涉嫌利用親友充當人頭助理詐領公費，住家、服務處、議會辦公室等13處遭檢調搜查。陳怡君之前在民進黨職選舉時，力挺陳亭妃而讓陳亭妃當選中常委，兩人因此被“正國會”除名。現在又傳出被搜索，難免令人聯想與派系鬥爭有關。



加上昨天剛好TVBS台南市長民調出爐，結果顯示民進黨若推派陳亭妃以48%勝過國民黨“立委”謝龍介的32%。民進黨若派林俊憲參選以37%落後謝龍介的42%；若民進黨推“立委”王定宇出戰，謝龍介以45%勝過王定宇的33%。僅有陳亭妃勝過謝龍介，其他兩位都輸給謝龍介。



綜觀以上總總近期發展，台南市長黨內初選已經開始加溫，甚至進入廝殺的階段，許多動作都有警告意味。