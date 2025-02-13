中評關注：藍綠決戰罷免各有策略　白成關鍵

藍綠委席次經過此次大罷免誰勝誰負還很難預料。（中評社資料照） 中評社台北2月13日電（記者 張嘉文）農曆春節過後，全台針對區域“立委”的大罷免行動正如火如荼展開，至今共31位中國國民黨“立委”、13位民進黨“立委”被提罷免，看起來接下來藍綠決戰罷免的態勢已無法避免。目前看來藍綠對此的策略也有所不同，民進黨結合民間團體進行無差別罷免，39席藍委已幾乎全遭鎖定，而藍則以精準打擊為主，鎖定仇恨值且罷免機率高的綠委下手。



罷免投票率歷來都有偏低的特性，以去年全台矚目的國民黨基隆市長謝國樑的罷免案為例，在藍綠熱戰下，投票率才勉強為50.44%。總體而言，罷免投票就是拚各自的基本盤動員，在這狀況下，另一個在野黨、台灣民眾黨的動向就成了關鍵。



民眾黨前主席柯文哲仍因案被關押在土城看守所中，這些日子來，深信柯是被綠營用司法手段整肅的小草們（民眾黨支持者簡稱），本還苦於沒機會替柯文哲討公道，加上代理主席黃國昌已發出號召志工令，要協助反制罷免綠委，這次由綠營點燃的罷免戰火，顯然白營不會袖手旁觀，且支持藍營的機率非常高，藍加白的基本盤對決綠營，整體的勝率就提升非常多。



面對綠營結合公民團體，這段時間大張旗鼓前往“中選會”送件要罷免藍委的情勢，據瞭解，國民黨方面，黨主席朱立倫目前是定調以哀兵姿態應付，要凸顯藍不求戰，綠營則是結合罷團的正當性不足，以及執政黨當家鬧事、吃人夠夠的荒謬性。

