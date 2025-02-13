罷藍委花12億　藍黨團轟綠用納稅錢做政爭

國民黨團召開“惡罷燒錢12億，全民買單吞惡果”記者會，出席者為書記長王鴻薇（右）、藍委徐巧芯。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月13日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會者指出，民進黨發動大型惡意罷免，如果41席區域藍委全部都被列入罷免名單，罷免投票估計要花納稅錢新台幣12億元，現在民進黨政府每天哭窮說沒錢，那投票的錢哪裡來？國民黨團反對拿納稅錢、民脂民膏來做政治鬥爭。



國民黨團今日上午召開“惡罷燒錢12億，全民買單吞惡果”記者會，由黨團書記長王鴻薇主持，藍委徐巧芯出席。



日前罷免團體已經交付31席藍委的第一階段罷免提議書給“中選會”，今天將再送件國民黨籍苗栗縣“立委”邱鎮軍、無黨籍苗栗縣“立委”陳超明等兩席泛藍“立委”的第一階段罷免提議書。



王鴻薇表示，“反對無理惡罷，拒絕全民買單”，這場民進黨發動的大惡罷，事實上每一場選舉活動消耗費用都很高，這一場全面性的惡罷範圍很廣，人數非常多，但“中選會”並未編列一毛預算要進行罷免投票，因為編預算的時候不能預告會有罷免。



王鴻薇指出，根據去年基隆市長罷免案的經驗來看，罷免一位公職的選舉要花3000萬元公帑，41席藍委全部就要花12億元之多，所以我們要問民進黨，每天哭窮說政府沒錢，那12億元罷免支出你怎麼就有錢了？



王鴻薇表示，現在“中選會”一毛錢都沒編，照理說部會若有臨時需求，就會動用預備金，但是“中選會”第一預備金衹有100萬元，所以最後一定會動用“行政院”第二預備金。可是二備金是緊急支出的救命錢，“賴政府”要用救命錢支應罷免的費用嗎？所以我們反對這種無理的惡罷，反對要拿民脂民膏買單，納稅錢不該拿來用於政治鬥爭。