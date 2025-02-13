賴促韓卓協商總預算　賴士葆：已三讀無空間

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月13日電(記者 俞敦平)賴清德昨日在民進黨中常會上呼籲中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與“行政院長”卓榮泰召集朝野協商，以解決政府總預算大幅刪減的問題。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪時指出，總預算案已三讀，無協商空間。當前唯一的解方是透過追加減預算，要協商也是針對日後的預算追加。



賴清德12日在民進黨中常會上表示，“中央政府”總預算案遭大幅刪減，“行政院”與“監察院”預算受創最深，可能影響政府施政。他呼籲“立法院長”韓國瑜與“行政院長”卓榮泰盡速召集朝野協商，在預算正式生效前妥善規劃解決方案，確保台灣發展與民生福祉不受影響。



對此，賴士葆今受訪時強調，總預算案已完成三讀程序，並無協商空間，唯一的解決方式是透過“追加減預算”調整。他指出，部分部會的經費可能仍有餘裕，而某些部門若確實面臨困難，可透過追加預算來解決。他認為，“行政院”應主動盤點各部會的實際需求，若有無法執行的計劃，再提出具體追加預算，而非重新協商。



賴士葆進一步表示，目前政府稅收超收達五千多億元，這筆資金可用於補足被刪減的經費，尤其是關鍵部門的運作。他強調，“行政院”應優先確認受影響最嚴重的單位，透過院會既定程序提案追加預算，而非期待朝野協商來解決問題。他也指出，儘管韓國瑜身為“立法院長”，但仍無法單方面決定朝野如何調整預算，因為“立法院”是採取合議制，仍需透過三大黨團討論才能形成共識。