台醫院診所塞爆　藍轟疫苗採購慢國際半拍

國民黨13日邀集防疫專家召開記者會，批評民進黨政府採購疫苗慢半拍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月13日電（記者 張穎齊）海內外流感盛行，台灣瘋搶疫苗，一劑難求。中國國民黨13日邀到醫學專家、防疫學會理事長王任賢，以及台灣護理學會前理事長王桂芸、基層藥師協會理事長沈采穎開記者會，指出民進黨政府疫苗措施慢國際半拍，早該在農曆過年前呼籲施打，現在卻又用去年剩下的疫苗打在今年的，對病毒就好像拿明朝的劍斬清朝的官，如今醫院診所人滿為患，凸顯政策失靈。



國民黨13日開“關心流感疫情發展，民眾出國應如何注意”記者會，出席者有國民黨醫療委員會副主委王桂芸、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師、北京京都兒童醫院血液腫瘤科教授王任賢、藥師公會聯合會政策執行長沈采穎、國民黨組發會社會部主任水雲翔。



王任賢表示，台灣已故女藝人大S徐熙媛因流感亡故，凸顯打疫苗重要性。但政府今年用的疫苗卻是去年打剩下來的，疫苗變成邊角料，要瞭解病毒會再突變，此舉就像拿明朝的劍斬清朝的官，那打到的疫苗只是安慰作用，政府應加強採購施打才對。王桂芸呼籲，當政府呼籲打疫苗時，大家也就去注射，但在擁擠的公共場合還是要考量戴上口罩。



沈采穎指出，政府永遠在追著疾病後面跑，針對疫情、疫苗，政府有無具體預防報告？應該在農曆過年前就該緊急進口疫苗，怎麼現在都過完年了，還是一劑難求、供不應求？導致現在醫院診所都人滿為患。



水雲翔說，“行政院”說有緊急採購10萬劑疫苗，但還是供不應求，且還看到綠營側翼繼續使用胡亂造謠方式，胡扯國民黨籍“立委”在疫苗審查採購刪了預算。真相是一毛都沒刪，且如期採購，跟今年疫苗預算完全沒關。民進黨別說謊，請“政院”趕快購買流感疫苗。別到發生重大事件才有動作，造成恐慌。